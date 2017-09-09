Столтенберг рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире

2017-09-09 17:24 | www.oxu.az | 4

Сегодня ситуация в мире опаснее, чем когда-либо за последние 30 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Guardian.

По его словам, мир стал более непредсказуемым и сложным, так как «мы сталкиваемся со столькими испытаниями одновременно». Среди таких «испытаний» Столтенберг назвал распространение оружия массового поражения на Корейском полуострове, террористов, нестабильность и «более решительно настроенную» Россию.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. Международное сообщество требует от Пхеньяна прекращения ядерной и ракетной программ, Совет Безопасности ООН в связи с испытаниями неоднократно ужесточал введенные против КНДР санкции.

С.Б.

