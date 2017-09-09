Турция борется с движением Гюлена в интересах и других стран - Эрдоган

2017-09-09 17:42 | www.trend.az | 5

Турция борется с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) не только для обеспечения собственной безопасности, но и безопасности братских стран, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передают в субботу турецкие СМИ.

Глава Турецкого государства поблагодарил президента Казахстана за оказанную в этом вопросе поддержку.

«Благодаря совместным усилиям мы сможем ликвидировать это течение, угрожающее национальной безопасности Турции и Казахстана. В дальнейшем мы усилим сотрудничество в борьбе с ИГ, FETÖ и «Аль-Каидой», - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что прибыл в Астану по приглашению Нурсултана Назарбаева, которого он назвал аксакалом турецкого мира.

По его словам, в ходе встречи стороны также обсудили события в регионе и мире.

«В 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном, когда наша солидарность достигла пика, мы стремимся к еще большему развитию двусторонних связей», - подчеркнул Эрдоган.

Президент сообщил, что в рамках визита в Астану посетит павильоны Турции и Казахстана на выставке ЭКСПО и примет участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

Дав высокую оценку успешному проведению международных мероприятий в Казахстане, глава государства отметил, что в Астане проводятся и межсирийские переговоры.

«14 сентября состоится очередная встреча по Сирии, в рамках которой будут обобщены все ранее принятые решения», - сказал Эрдоган.

Пресс-конференция состоялась по завершении двусторонних встреч лидеров Турции и Казахстана.

Перед брифингом в присутствии Эрдогана и Назарбаева были подписаны протоколы и меморандумы о взаимопонимании между Турцией и Казахстаном.