В ДТП в Свердловской области РФ погибли восемь человек

2017-09-09 17:50 | www.trend.az | 5

Восемь человек стали жертвами автоаварии в Свердловской области, сообщили в Главном управлении МВД по области, передает в субботу ТАСС.

"По предварительным данным, около 17:30 на 24-м километре Полевского тракта у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ (так называемых "батона", по непроверенным данным). В результате погибли восемь человек, трое пострадали. В одном УАЗе было шесть человек, трое из них погибли, во втором - пять человек, все погибли", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели.