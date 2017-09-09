Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemizi dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz

2017-09-09 17:57 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türk dünyasının Aksakalı Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine buradayız." ifadesini kullanan Erdoğan, EXPO toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla Astana'nın hareketli günler geçirdiğini belirtti.

Şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Nazarbayev'in tarihi ziyaretinden bir yıl sonra Kazakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ülkemizdeki hain darbe girişiminden hemen sonra dayanışma için gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk dünyasının Aksakalı Nazarbayev bu ziyaretiyle Türk milletinin gönlündeki müstesna yerini bir kez daha perçinlemiştir." diye konuştu.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin 2009 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını, 2012 yılında ise bunu Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni ihdas ederek kurumsal bir mekanizmaya kavuşturduklarını anlatan Erdoğan, ilk toplantılarını 2012 yılında Türkiye'de, ikincisini ise Kazakistan'da 2015'te gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yapacakları yeni toplantı için Nazarbayev'i gelecek yıl Türkiye'de ağırlayacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazakistan, Orta Asya'da ekonomik ve ticari iş birliğimiz bakımından önem ve öncelik verdiğimiz bir ülke." ifadesini kullandı.

Astana'nın inşası başta olmak üzere, Kazakistan'daki birçok projenin Türk firmaları tarafından hayata geçirildiğini aktaran Erdoğan, Nazarbayev'e firmalara gösterdiği itimat dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Türk firmalarının da başarı grafiklerini yükselterek bu güvene layık bir performans sergilediklerine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türk firmaları, Kazakistan'ın kalkınması için daha büyük işlere de imzalarını atacaklar." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da çok ciddi bir badire atlattığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal demokratik düzenimize kastettiği hain darbe girişimi, milletimizin cansiparane duruşuyla engellendi. Bu süreçte 250 vatandaşımızı şehit verdik, 2 bin 193 insanımız da gazi oldu. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu karanlık yapıyla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ülke olarak FETÖ ile mücadelemizi sadece kendimiz için değil aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz. Bu süreçte Aksakalımızın verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. El birliği içinde çalışarak her iki ülkenin de milli güvenliğini tehdit eden bu çeteyi inşallah tasfiye edeceğiz. Önümüzdeki süreçte DEAŞ, FETÖ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadele noktasındaki iş birliğimizi daha da artıracağız."

Görüşmelerinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "Diplomatik ilişkilerimizin 25. yılında adeta zirve yapan bu dayanışmamızı çok daha ilerilere taşımanın arzu ve gayreti içerisinde olacağız. Genel olarak benzer görüşleri paylaştığımızı memnuniyetle gördüm." diye konuştu.

Ziyareti kapsamında EXPO fuar alanına giderek Türkiye ve Kazakistan pavilionlarını ziyaret edeceğini, yarın başlayacak İslam İşbirliği Teşkilatı Birinci Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacağını ifade eden Erdoğan, Kazakistan'ı başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptığı için kutladı.

Kazakistan'ın uluslararası başarılarının bunlarla sınırlı olmadığını kaydeden Erdoğan, "Suriye barış görüşmeleri şu anda Astana'da yapılmaktadır. Az önce Zat-ı Devletlerinin de ifade ettikleri gibi ayın 14'ünde burada şu ana kadar yapılan çalışmaların zirvesi mesabesinde yine bir buluşma gerçekleşecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilen ilk Orta Asya ülkesi olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Tüm bu gelişmeler Kazakistan'ın artan bölgesel ve küresel önemine işaret ediyor. Kazakistan'ın bu kazanımları bizleri de ziyadesiyle sevindiriyor. Diğer yandan Kazakistan'ın dünyanın rekabet gücü en yüksek 50 ülkesi arasına girme hedefine ulaşacağına inanıyorum. 2050 stratejisi ve 'Nurlu Yol Programı'nın başarılı olacağından eminim. Bu kapsamda Kazakistan'a her alanda yardımcı olmaya hazırız."

Kazakistan ile Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda da verimli bir iş birliği içerisinde bulunduklarını bildiren Erdoğan, "Kuruluşuna beraber öncülük ettiğimiz Türk Konseyi'nin, tüm üye ülkelerin çabalarıyla bölgemiz için yararlı projeler gerçekleştireceğine inanıyorum. Türk Konseyi'nin önümüzdeki dönemde yeni üyelerle genişlemesini de arzu ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Basın toplantısı öncesinde iki Cumhurbaşkanı'nın huzurunda iki ülke arasındaki protokoller ve mutabakat zabıtları imzalandı.

"Türki̇ye-Kazaki̇stan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komi̇syonu Onuncu Dönem Toplantısı Protokolü", Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Kazaki̇stan Başbakan Bi̇ri̇nci̇ Yardımcısı Askar Mami̇n tarafından imzalandı.

"Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ Cumhurbaşkanı i̇le Kazaki̇stan Cumhuri̇yeti̇ Cumhurbaşkanı hi̇mayeleri̇nde oluşturulan 'Yeni̇ Si̇nerji̇-Ortak Ekonomi̇ Programı' 2017-2020 Dönemi̇ Eylem Planı Protokolü"nü ise Ekonomi Bakanı Ni̇hat Zeybekci̇ ile Kazaki̇stan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jeni̇s Kasımbek imzaladı.

"Büyük Almatı Çevre Yolu İnşaası ve İşletmesi ile ilgili Alsim Alarko, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Arasındaki Mutabakat Zaptı"na Alsim Alarko Başkanı Ayhan Yavrucu ile Kazaki̇stan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jeni̇s Kasımbek, imza attı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kazakistan'ın en yakın, güvenilir, siyasi ve ekonomik ortaklarından olduğunu belirterek, ikili ilişkilere ivme kazandıracak üst düzey görüşmelerin sıklıkla yapılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce çeşitli uluslararası etkinliklerde bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunduklarını hatırlatan Nazarbayev, "Bu yıl, iki ülke arasındaki ilişkiler 25. yılını doldurdu. 16 Aralık 1991'de akşam saat 16.00 sularında ilan ettiğimiz bağımsızlığımızın hemen ardından bir saat içinde, Türkiye Cumhurbaşkanı beni arayarak, Kazakistan'ın bağımsızlığını sevinçle karşıladıklarını söylemişti. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Nazarbayev, çeyrek asırdır, iki ülke arasındaki sağlam iş birliğinin devam ettiğini vurgulayarak, ilişkilerin dostluk, kardeşlik ve yapıcılık temelinde daimi gelişim gösterdiğini söyledi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun genişlediğine işaret eden Nazarbayev, "İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni düzenleme hususunda fikir alışverişinde bulunduk. Ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki ilişkiler üzerinde de bazı anlaşmalar elde ettik." şeklinde konuştu.

Nazarbayev, ülkede halihazırda bin 600'ün üzerinde Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve 20 milyar dolara yakın müteahhitlik projesi gerçekleştirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, karşılıklı iktisadi potansiyelin tam olarak kullanılması, Türkiye'nin tekstil, gıda, madencilik, inşaat, sanayi, elektronik, tarım, ziraat ve turizm alanlarındaki imkan ve tecrübelerinin paylaşılması hususunda anlaştıklarını ve bunun üzerine ilgili makamlara talimatlar verildiğini aktardı.

İpek Yolu üzerinde bulunan Kazakistan ile Türkiye'nin, Doğu-Batı arasındaki köprü vazifesini sürdürdüğüne dikkati çeken Nazarbayev, "Türkiye'nin altyapısı gelişmiş ve büyük önem arz eden transit ülke olması bilinen bir gerçektir. Bunu göz önünde bulundurarak, Türkiye'yi, Kazakistan'ın taşımacılık potansiyelini birlikte geliştirmeye davet ettim." diye konuştu.

İki ülke ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek için birçok imkan olduğunun altını çizen Nazarbayev, "Bugünkü görüşmelerde önemli anlaşmalar elde ettik. Tüm alanlardaki konular ele alındı. İkili dostluk ilişkilerimizin birlikte yapacağımız çalışmalarla devamlılık göstereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde uluslararası gelişmeleri de değerlendirdiklerini aktararak, ekonomik ve siyasi konularda aynı fikre sahip olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Astana'da Suriye krizi görüşmeleri için platform oluşturarak krizin çözülmesine katkı sağladıklarına dikkati çekerek, "Suriye görüşmelerinin 5. turu yapıldı. Görüşmelerde Türkiye garantör olarak katkı sağlıyor. Bu görüşmelerin neticesinde Suriye'deki şiddet azaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA