Леди Гага решила отдохнуть от музыки

2017-09-09 18:43 | www.oxu.az | 4

Американская певица Леди Гага решила отдохнуть от музыки, передает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

По словам исполнительницы, она решила «замедлить темп», чтобы получить время на «исцеление». Как отметила Леди Гага, во время отдыха от музыки она продолжит творить.

С таким заявлением певица выступила в Торонто. Она приехала в этот город, чтобы выступить на концертах и представить на международном кинофестивале документальный фильм Gaga: Five Foot Two.

Недавно Леди Гага закончила сниматься в ремейке фильма «Звезда родилась».

Ранее сообщалось, что Леди Гага отменила концерт из-за болезни.

A.C.

