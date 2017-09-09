Siirt'te 33 yabancı uyruklu yakalandı

2017-09-09 18:45 | www.trend.az | 1
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bir minibüste 33 Afganistan, Pakistan, İran ve Özbekistan uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman istikametine giden ve Kurtalan girişindeki kontrol noktasında durdurulan bir minibüste 16 Pakistan, 3 İran, 13 Afganistan ve bir Özbekistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Araç şoförü gözaltına alındı, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA