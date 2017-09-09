Аллахшукюр Пашазаде: «Мы предложили провести встречу религиозных деятелей на границе Азербайджана и Армении» - ИНТЕРВЬЮ

2017-09-09 18:27 | www.apa.az | 5

По итогам прошедшей в Москве трехсторонней встречи с религиозными лидерами Азербайджана, России и Армении председатель Управления мусульман Кавказа, Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде дал интервью корреспонденту АПА.

-Уважаемый Шейхульислам, вчера состоялась встреча религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении. По итогам встречи лишь Патриарх Кирилл провел брифинг. В целом, как Вы оцениваете результаты встречи?

- Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Считаю, что наша трехстороння встреча была очень полезной. В целом, сам факт встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении является позитивным шагом. Такого рода встречи, безусловно, оказывают положительное влияние на отношения между народами. Трехсторонние встречи руководителя РПЦ Патриарха Кирилла, Католикоса всех армян Гарегин II и главы УМК еще раз указывают на безальтернативность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Этот конфликт должен найти свое решение в рамках международного права. В ходе трехсторонней встречи Католикосом всех армян был озвучен ряд обвинений. Мы, в свою очередь, высказали нашу справедливую позицию. Я довел до сведения Гарегина II вопрос о находящихся в армянском плену, в заложниках азербайджанцах, Дильгаме Аскерове. Я напомнил, что конфликт идет на землях Азербайджана.

Католикос часто возвращался к событиям апреля минувшего года. В ответ на это я напомнил ему, что эти события разворачивались на азербайджанских землях. Подчеркнул, что Азербайджан стремится освободить свои земли от оккупации.

Помимо этого, мною был поднят вопрос о состоянии азербайджанских религиозных памятников, мечетей, находящихся на оккупированных территориях. Выразил армянской стороне протест в связи с плачевным состоянием наших религиозных памятников, многочисленных мечетей на территории Нагорного Карабаха, прилегающих районах, а также на территории нынешней Армении. Сказал, что во многих из этих мечетей я читал проповеди, однако теперь этих мечетей больше нет.

Католикос всех армян, в свою очередь, выступил с утверждением о якобы плохом состоянии армянской церкви в Баку. В ответ на это, я пригласил Патриарха Кирилла в качестве посредника между азербайджанским и армянским народами посетить армянскую церковь в Баку. Пусть он ознакомится с состоянием церкви и расскажет об увиденном Гарегину II .

Я открыто сказал, что нашим народам суждено жить бок о бок в регионе. Поэтому религиозные лидеры должны содействовать нормализации отношений между нашими народами. Мы должны служить примером для наших народов.

В первую очередь Армения должна освободить от оккупации 7 районов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом я сказал Гарегину II. Сказал, что этот процесс следует начинать постепенно. Далее главы государств, политики рассмотрят вопрос статуса Нагорного Карабаха, естественно в рамках территориальной целостности Азербайджана.

-Было ли принято решение о проведении таких встреч в будущем?

Должен отметить, что Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проявляет большую заинтересованность в разрешении карабахского конфликта. Он оказал огромное содействие в проведении этой встречи. Именно он является ее организатором. Я хотел продолжения таких встреч. Но это не должны быть встречи ради встреч, они обязательно должны приносить результаты. Мы предложили, чтобы встреча религиозных лидеров была организована и на границе Азербайджана и Армении. Например, первая встреча может быть проведена на азербайджанской стороне - в Газахе, а вторая на территории Армении. Пришли к единому мнению о том, что нужно проявить еще большую активность. Несмотря на то, что мы, религиозные лидеры, не располагаем такими уж широкими полномочиями, мы можем оказать духовное воздействие на наши народы, а также на руководителей наших государств.

Было выдвинуто предложение о создании состоящей из религиозных лидеров трех стран (Азербайджана, России и Армении) группы по разрешению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, наподобие МГ ОБСЕ. Этот вопрос был обсужден в ходе моей встречи с Патриархом Кириллом. Российская сторона, в свою очередь, обсудит вопрос с армянской стороной. Упомянутая группа будет оказывать моральное содействие при нарушении перемирия, обмене телами убитых, в вопросах касающихся пленных. Пока это всего лишь предложение. Полагаю, что оно будет иметь положительные результаты.

-В своем выступлении Католикос всех армян Гарегин II обвинил Азербайджан в агрессивности. Его речь походила скорее на выступление политика, чем религиозного деятеля…

-На все утверждения Гарегина был дан ответ. Как в присутствии прессы, так и в той части встречи, которая прошла в закрытом режиме.

Я сказал Гарегину, что если нам суждено жить вместе в будущем, то мы вместе должны претворить в жизнь определенную работу, сделать определенные шаги. В противном случае, этот конфликт будет иметь плачевный финал. Одна из основных причин процессов, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке, Мьянме, заключаются в том, что не было своевременной реакции на них со стороны религиозных деятелей, ими не были предприняты надлежащие шаги. Если армяно-азербайджанскому конфликту вовремя не будет положен конец, то он охватит весь Кавказ. Есть силы, которые стараются перевести этот конфликт в религиозную плоскость. Мы не должны позволить этому случаться. В противном случае, преодолеть последствия не удастся.

-В итоговом заявлении нашел свое отражение вопрос освобождения пленных. Какова была реакция Гарегина II, когда Вы подняли этот вопрос?

- Гарегин ничего сказал по этому поводу. Главная задача заключалась во внесении вопроса о возвращении пленных в итоговое заявление. В заявлении отмечена важность освобождения мирных жителей, не участвовавших в военных операциях. Свою подпись под заявлением поставил и Католикос всех армян. Очень важно было внести в заявление вопрос об освобождении заложников и пленных, а также сохранении наших религиозных памятников и мечетей. Надеюсь, что озвученное в заявлении не останется на бумаге.