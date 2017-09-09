Аллахшукюр Пашазаде: «Мы предложили провести встречу религиозных деятелей на границе Азербайджана и Армении» - ИНТЕРВЬЮ

2017-09-09 18:27 | www.apa.az | 5
По итогам прошедшей в Москве трехсторонней встречи с религиозными лидерами Азербайджана, России и Армении председатель Управления мусульман Кавказа, Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде дал интервью корреспонденту АПА.
-Уважаемый Шейхульислам, вчера состоялась встреча религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении. По итогам встречи лишь Патриарх Кирилл провел брифинг. В целом, как Вы оцениваете результаты встречи?
- Во имя Аллаха Милостивого,
Католикос часто возвращался к событиям апреля минувшего года. В ответ на это я напомнил ему, что эти события разворачивались на азербайджанских землях. Подчеркнул, что Азербайджан стремится освободить свои земли от оккупации.
Помимо этого, мною был поднят вопрос о состоянии азербайджанских религиозных памятников, мечетей, находящихся на оккупированных территориях. Выразил армянской стороне протест в связи с плачевным состоянием наших религиозных памятников, многочисленных мечетей на территории Нагорного Карабаха, прилегающих районах, а также на территории нынешней Армении. Сказал, что во многих из этих мечетей я читал проповеди, однако теперь этих мечетей больше нет.
Католикос всех армян, в свою очередь, выступил с утверждением о якобы плохом состоянии армянской церкви в Баку. В ответ на это, я пригласил Патриарха Кирилла в качестве посредника между азербайджанским и армянским народами посетить армянскую церковь в Баку. Пусть он ознакомится с состоянием церкви и расскажет об увиденном Гарегину II .
Я открыто сказал, что нашим народам суждено жить бок о бок в регионе. Поэтому религиозные лидеры должны содействовать нормализации отношений между нашими народами. Мы должны служить примером для наших народов.
В первую очередь Армения должна освободить от оккупации 7 районов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом я сказал Гарегину II. Сказал, что этот процесс следует начинать постепенно. Далее главы государств, политики рассмотрят вопрос статуса Нагорного Карабаха, естественно в рамках территориальной целостности Азербайджана.
-Было ли принято решение о проведении таких встреч в будущем?
Должен отметить, что Его Святейшество Патриарх Московский и
Было выдвинуто предложение о создании состоящей из религиозных лидеров трех стран (Азербайджана, России и Армении) группы по разрешению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, наподобие МГ ОБСЕ. Этот вопрос был обсужден в ходе моей встречи с Патриархом Кириллом. Российская сторона, в свою очередь, обсудит вопрос с армянской стороной. Упомянутая группа будет оказывать моральное содействие при нарушении перемирия, обмене телами убитых, в вопросах касающихся пленных. Пока это всего лишь предложение. Полагаю, что оно будет иметь положительные результаты.
-В своем выступлении Католикос всех армян Гарегин II обвинил Азербайджан в агрессивности. Его речь походила скорее на выступление политика, чем религиозного деятеля…
-На все утверждения Гарегина был дан ответ. Как в присутствии прессы, так и в той части встречи, которая прошла в закрытом режиме.
Я сказал Гарегину, что если нам суждено жить вместе в будущем, то мы вместе должны претворить в жизнь определенную работу, сделать определенные шаги. В противном случае, этот конфликт будет иметь плачевный финал. Одна из основных причин процессов, которые происходят сегодня на Ближнем Востоке, Мьянме, заключаются в том, что не было своевременной реакции на них со стороны религиозных деятелей, ими не были предприняты надлежащие шаги. Если армяно-азербайджанскому конфликту вовремя не будет положен конец, то он охватит весь Кавказ. Есть силы, которые стараются перевести этот конфликт в религиозную плоскость. Мы не должны позволить этому случаться. В противном случае, преодолеть последствия не удастся.
-В итоговом заявлении нашел свое отражение вопрос освобождения пленных. Какова была реакция Гарегина II, когда Вы подняли этот вопрос?
- Гарегин ничего сказал по этому поводу. Главная задача заключалась во внесении вопроса о возвращении пленных в итоговое заявление. В заявлении отмечена важность освобождения мирных жителей, не участвовавших в военных операциях. Свою подпись под заявлением поставил и Католикос всех армян. Очень важно было внести в заявление вопрос об освобождении заложников и пленных, а также сохранении наших религиозных памятников и мечетей. Надеюсь, что озвученное в заявлении не останется на бумаге.