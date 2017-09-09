В Украине избит водитель-азербайджанец

2017-09-09 18:55 | www.apa.az | 5
В украинском Донецке избит азербайджанец. Ему нанесены тяжелые увечья.
Как сообщает АПА, пострадавшим является уроженец Хачмазского район Магеррамов Магеррам Ширбала оглу (1977 г.р.).
Конфликт между азербайджанским водителем и его местным коллегой возник вечером 8 сентября. Во время инцидента двое находившихся в машине лиц оскорбили уроженца Азербайджана. Началась драка, в результате которой Магеррамов был избит. Нападавшие скрылись с места происшествия.
М.Магеррамов доставлен в одну из местных больниц. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Отметим, что город Донецк находится под контролем непризнанной «Донецкой Народной Республики».