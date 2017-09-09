Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 61

2017-09-09 19:46 | www.trend.az | 3

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 8.2 у берегов Мексики увеличилось до 61, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

"61 человек, к несчастью, погиб. 45 человек в (штате – ред.) Оахака, 12 в Чьяпасе и четверо в Табаско", — заявил президент в эфире телеканала Foro.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясение мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.