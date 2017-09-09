Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы в Дейр-эз-Зоре

2017-09-09 20:10 | www.oxu.az | 5

Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, бои идут по периметру авиабазы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

К авиабазе, расположенной в восточной части города Дейр-эз-Зор, прорвались передовые отряды элитных подразделений сирийской армии под командованием генералов Исама Захреддина и Хасана Сухела.

При огневой поддержке авиации и артиллерии армия захватила ряд высот в районе базы ВВС, ликвидировав несколько единиц техники ИГИЛ и оборонительные сооружения террористов. Бои по периметру авиабазы продолжаются.

A.C.

