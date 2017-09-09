Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 61

2017-09-09 20:20 | www.oxu.az | 3

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 8.2 у берегов Мексики увеличилось до 61.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

«61 человек, к несчастью, погиб. 45 человек в (штате – ред.) Оахака, 12 в Чьяпасе и четверо в Табаско», — заявил президент в эфире телеканала Foro.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал землетрясениемощнейшим за последние 100 лет в истории страны.

A.C.

