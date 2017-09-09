Тяжелый путь для мусульман в Бангладеш – ВИДЕО

2017-09-09 20:37 | www.oxu.az | 4

Мусульмане-рохинджа пересекают реку Наф, которая разделяет Мьянму и Бангладеш.

Как передает Oxu.Az ссылаясь на euronews, за последние десять дней, по оценкам ООН, границу пересекли 120 тысяч человек. По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Даньи Аслам, те, кто прибывает в Бангладеш, очень слабы, “они шли пешком на протяжении нескольких дней из своих родных деревень, прячась в джунглях, преодолевая горы и реки”.

В конце августа правительственные войска начали операцию против боевиков движения “Араканская армия спасения рохинджа”, которое руководство Мьянмы считает террористической организацией. За полторы недели столкновений уже погибли порядка 400 человек.

Э.Д.





