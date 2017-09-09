Турция оказывает помощь мусульманам Мьянмы

2017-09-09 20:45 | www.oxu.az | 2

Турецкий Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH) доставил гуманитарную помощь 45 тысячам бежавших в Бангладеш мусульманам из Аракана, передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Араканцы продолжают бежать в Бангладеш, чтобы спастись от начавшихся с 25 августа нападений армии Мьянмы и буддистских националистов.

После начала гуманитарного кризиса в регионе, İHH начал направлять помощь нуждающимся беженцам. Последняя партия была поставлена в лагерь в Тханхали Джамтоли Укия.

Две тысячи семей были обеспечены продуктами питания.

Представители İHH также передали 200 семьям в том же лагере выделенную Турцией материальную помощь.

A.C.

