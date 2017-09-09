Число пострадавших при столкновении поезда и грузовика в России выросло до 17

2017-09-09 20:55 | www.oxu.az | 2

Семнадцать человек пострадали при столкновении грузовика с пассажирским поездом в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономномного округа РФ, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако, следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

«По состоянию на 16.30 по местному времени 17 пострадавших, из них крайне тяжелых - трое», - рассказали в штабе правительства, уточнив, что четверо пострадавших - дети.

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетела в Нижневартовск, где планирует посетить пострадавших и их родственников. Отмечается, что она уже обсудила произошедшее с мэром города Василием Тихоновым.

Как уточнили в уральском управлении МВД на транспорте, по факту инцидента процессуальное решение правоохранительными органами пока не принято.

A.C.

