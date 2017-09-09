Армия Сирии прорвала блокаду аэродрома в Дейр-эз Зоре

2017-09-09 21:25 | www.apa.az | 6

Армия Сирии прорвала блокаду аэродрома в сирийском Дейр-эз-Зоре, который несколько лет удерживался боевиками «Исламского государства», передает Reuters.

Отмечается, что проправительтсвенные военные в настоящее время ведут бои по периметру авиабазы.

Как передает РИА «Новости», при огневой поддержке авиации и артиллерии армии удалось захватить ряд высот и выйти к авиабазе, ликвидировав несколько единиц техники ИГ и оборонительные сооружения террористов.

Ранее сообщалось, что армия Сирии начала операцию по деблокированию авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора.