Клифф-дайвинг окрыляет – ВИДЕО

2017-09-09 21:40 | www.oxu.az | 4

В одном из самых живописных мест Техаса – озере Посум Кингдом прошел третий этап мировой серии Red Bull по клифф-дайвингу

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на euronews, головокружительную победу одержали британцы Блейк Элдридж и Осси Риянан.

На каждом этапе спортсмены прыгают со скал, высота которых в среднем составляет 27 метров. Это расстояние прыгуны преодолевают за какие-то секунды, успев совершить в воздухе сальто и обороты.

Следующий этап турнира по клифф-дайвингу состоится в Боснии и Герцеговине, финал же пройдет в Чили 21 октября.

Э.Д.

