Клифф-дайвинг окрыляет – ВИДЕО

2017-09-09 21:40 | www.oxu.az | 4
В одном из самых живописных мест Техаса – озере Посум Кингдом прошел третий этап мировой серии Red Bull по клифф-дайвингу
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на euronews, головокружительную победу одержали британцы Блейк Элдридж и Осси Риянан.
На каждом этапе спортсмены прыгают со скал, высота которых в среднем составляет 27 метров. Это расстояние прыгуны преодолевают за какие-то секунды, успев совершить в воздухе сальто и обороты.
Следующий этап турнира по клифф-дайвингу состоится в Боснии и Герцеговине, финал же пройдет в Чили 21 октября.