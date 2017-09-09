Азербайджанский павильон занял второе место на выставке «Астана ЭКСПО-2017» (ФОТО)

2017-09-09 21:42 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский павильон занял второе место на Международной выставке «Астана ЭКСПО-2017» в номинации выставочный дизайн в категории участников павильонов с площадью между 400кв м и 700кв м. Об этом говорится в сообщении департамента по связям с общественностью выставки ЭКСПО-2017.

По традиции, МБВ наградило медалями организации, людей и павильоны стран-участниц за необыкновенные усилия, которые они внесли в реализацию грандиозного и уникального мероприятия – ЭКСПО-2017.

Так, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоился первой «золотой медали» в знак признания его личного участия в проведении Выставки ЭКСПО-2017 и успеха, которого она достигла.

Вторую «золотую медаль» присудили Международным Участникам ЭКСПО-2017 за организованное выполнение задач, за дух сотрудничества и поддержку успешного проведения данного мероприятия.

Первую «медаль чести МБВ» присудили Ахметжану Есимову в лице АО «НК «Астана «ЭКСПО-2017» за непрерывную помощь и поддержку всем участникам Выставки, неустанную самоотверженность всех сотрудников компании и демонстрацию высокого уровня профессионализма. Вторая «медаль чести» присуждена городу Астана за выдающуюся способность интегрировать Выставку ЭКСПО-2017 как в стратегическое видение, так и в повседневную жизнь города.

Кроме того, первый сертификат МБВ присудили волонтерам ЭКСПО-2017, которые заняли особое место на Выставке, являясь опорой мероприятия и воплощая в жизнь дух солидарности и сотрудничества.

Второй сертификат МБВ присуждается службам по связям с общественностью, сообщавшим всему миру о ценностях и посыле Выставки в Астане.

Также, Международное жюри из 9 экспертов в области выставок, архитектуры и международных выставок, выбрали победителей среди павильонов стран-участниц на ЭКСПО 2017. Награды присуждались по двум номинациям: выставочный дизайн и раскрытие темы Выставки.

Среди совместных павильонов в категории Дизайн Выставки бронзу присудили Плазе Латинской Америки, серебро – Плазе тихого океана и золото – Плазе Карибского сообщества. В категории раскрытие темы Выставки бронза присуждена Украине, серебро – Республике Гана и золото – Республике Таджикистан.

Среди павильонов с площадью меньше 400кв м. в категории Дизайн Выставки бронзовую награду присудили Латвии, серебряную – Республике Словакия, а золото взяла Республика Польша. Раскрыть тематику лучше всего получилось у Финляндии. Серебро присудили Сингапуру и бронзу Республике Чехия.

В категории участников павильонов с площадью между 400кв м и 700кв м. в номинации выставочный дизайн бронзу присудили Княжеству Монако, серебро – Азербайджану и золото – Катару. За глубокое раскрытие темы ЭКСПО-2017 золото присудили Швейцарской Конфедерации, серебро – Венгрии и бронзу – Индии.

Среди участников павильонов с площадью свыше 700кв м в номинации дизайн Выставки бронзой наградили Республику Корея, серебром – Великобританию, золотом – Российскую Федерацию. В категории раскрытия тематики бронзу присудили Франции, серебро – Китайской Народной Республике и золото – Федеративной Республике Германия.

Вместе с тем, Премия МБВ «Космос» ЭКСПО-2017 была присуждена Национальному университету Лесото. Отметим, что совместно присужденный Международным Бюро Выставок, Фондом «ЭКСПО-90» и Астана ЭКСПО-2017, премия МБВ «Космос» в этом году была открыта для некоммерческих проектов гражданских и групповых инициатив, работающих в области темы выставки ЭКСПО-2017 «Энергия Будущего».

Церемония награждения вошла в традицию с первой Всемирной Выставки, прошедшей в Лондоне в 1851 году. Целью награждения является вдохновение Участников на продолжение реализации проектов на тему Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия Будущего», а также на продвижение в мире уникальных идей, связанных с данным направлением







