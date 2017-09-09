Подробности гибели выпавшего из окна полуторагодовалого сына рэпера

2017-09-09 22:10 | www.oxu.az | 4

В семье известного рэпера Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом MiyaGi, произошла трагедия - скончался полуторагодовалый сын исполнителя, выпавший из окна девятого этажа в Москве.

Малыш, получивший несовместимые с жизнью травмы, скончался до приезда скорой помощи – известие о смерти сына MiyaGi первыми сообщили пользователи социальных сетей, затем знакомые рэпера подтвердили данную информацию каналу РЕН ТВ, сам MiyaGi и его представители пока не сделали каких-либо заявлений в связи с трагедией.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Московский комсомолец», трехкомнатную квартиру на улице Верхняя Масловка 26-летний рэпер снял около трех месяцев назад. Но бывал в квартире наездами. На постоянной основе с женой и сыном он поселился здесь 2–3 недели назад. Молодые люди души не чаяли в карапузе - по характеру они были очень общительными, в квартире часто гостили земляки.

В роковой день в жилище находилась супруга музыканта с малышом – беда случилась около 13.00 7 сентября. Молодая женщина на короткое время вышла из кухни, оставив кроху сына одного – окно было открыто на проветривание. Малыш вскарабкался на подоконник, стал дергать за оконную ручку, окно распахнулось, и ребенок полетел вниз.

Шансов выжить у мальчика не было — он упал на асфальт возле подъезда. Свидетелем падения стал курьер, который привез заказ жильцу дома. Мужчина подошел к консьержке, вместе они вышли на улицу. Мальчик, облаченный в домашнюю одежду, по внешним признакам был уже мертв. Через три минуты выбежала супруга рэпера, она была в шоке. Женщина схватила ребенка на руки, занесла в подъезд. Потом вдруг вернулась на улицу, стала искать свой телефон, видимо, чтобы позвонить мужу.

MiyaGi приехал на машине домой через час, и у него случилась истерика – в подъезде на первом этаже рэпер принялся крушить все, что попадалось. В итоге музыкант повредил руку, врачи, которые дежурили на месте, оказали медпомощь.

Поддержать семью Кудзаевых в тяжелые минуты собрались их приятели и родные. По словам консьержки, всю ночь на пятницу в их квартиру поднимались толпы людей. Собирается прервать отпуск отец рэпера — известный хирург-ортопед Казбек Кудзаев, возглавляющий во Владикавказе Центр ортопедии и эстетической хирургии.

Родившийся во Владикавказе Азамат Кудзаев прославился благодаря участию в группе MiyaGi & Эндшпиль – на сегодняшний день дуэт входит в число наиболее просматриваемых и скачиваемых в Сети.

A.C.

