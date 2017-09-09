Гаджибала Абуталыбов: "Сдача Союзом писателей в аренду помещения под то кафе - незаконна"

2017-09-09 22:32 | www.apa.az | 3

Глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов выразил отношение мнениям писателя Чингиза Абдуллаева о нашумевшем закрытии в Баку кафе «26». В беседе с АПА Г.Абуталыбов отметил, что слова Ч.Абдуллаева не соответствуют действительности: «Ч.Абдуллаев сообщил, что между расположенным в здании Союза писателей «кафе 26-ти» и руководством организации нет никакой связи.

Между тем, руководитель отдела по связям с общественностью Союза писателей заявил, что помещение «кафе 26-ти» сдано в аренду именно руководством Союзом писателей. Это подтверждают также имеющиеся на руках документы.

С другой стороны, Ч.Абдуллаев утверждает, что название «кафе 26-ти» никак не связано с 26 бакинскими комиссарами – кровопийцами, учинившими геноцид азербайджанского народа. Изъятые же документы подтверждают, что указанное кафе функционировало не просто как «26», а как «кафе 26-ти» с такими рекламными таблоидами, как «26-ти бакинских», «26 живы», «Дамам в кафе 26-ти кальян бесплатный».

Гаджибала Абуталыбов также отметил, что сдача Союзом писателей в аренду помещения под кафе «26» с такими незарегистрированными рекламными таблоидами, как «26-ти бакинских», «26 живы» и «Дамам в кафе 26-ти кальян бесплатный» - незаконна: «Указанное помещение принадлежит недействующей ныне библиотеке имени Мамеда Арифа Дадашзаде, а также клубу «Натаван», с которым были связаны поэты и писатели Гусейн Джавид, Самед Вургун, Микаил Мушвиг, Сулейман Рустам, Расул Рза и другие выдающиеся личности Азербайджана. Функционирование в подобном месте такого развратного ночного клуба как «кафе 26-ти» - неуважение к памяти этих выдающихся лиц и, в целом, азербайджанскому народу. Я очень сожалею, что руководство до сих пор не беспокоила такая крупная надпись как «кафе 26-ти» слева от входа в Союз писателей, объединяющего в своих стенах представителей интеллигенции, а также надпись «Дамам в кафе 26-ти кальян бесплатный»».

Мэр Баку также отметил, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют указанные обстоятельства и виновные будут наказаны в соответствии с законом.

Напомним, что сегодня писатель Ч.Мустафаев резко отреагировал на закрытие кафе с названием «26», функционировавшее в здании Союза писателей, отметив, что указанное кафе не имеет никакого отношения к руководству организации. По его словам, закрытие кафе подобным образом неправильно.