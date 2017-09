Азербайджанец шокировал жюри телепроекта НТВ "Ты супер! Танцы" (ВИДЕО, ФОТО)

2017-09-10 00:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ прошел второй конкурсный день проекта "Ты супер! Танцы". 16-летний Аббасгулу Сафаров из Азербайджана шокировал жюри национальным танцем. Зрители восторженно встретили выступление конкурсанта, а жюри даже попросило повторить танец. Все члены жюри дали зеленый свет дальнейшему выступлению в проекте юного танцора, сообщает Trend Life.

16-летний Аббасгулу Сафаров уже пять лет занимается в хореографической группе своего интерната, его основные направления - латиноамериканские и народные танцы. В первом туре проекта он выступил в одном из «родных» стилей и представил на суд жюри и миллионов зрителей традиционный азербайджанский танец.

На важном и волнительном этапе отборочных испытаний юных танцоров поддерживают известные артисты. Аббасгулу поддержал наш земляк, известный режиссер театра и кино, основатель и художественный руководитель первой Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств — премии «Ника», постоянный член жюри КВН, народный артист Азербайджана и заслуженный деятель искусств России, бакинец Юлий Гусман. Гость программы Юлий Гусман был впечатлён выступлением юного танцора – и отметил, что на сцене молодой человек достойно представил свою страну.

"Я с большим трепетом наблюдал за выступлением Аббасгулу. Конечно, ему есть куда расти, но уже сейчас он - очень достойный танцор, чувство ритма, стиля и понимание природы азербайджанского танца у него не отнять. Стоя за кулисами, я много думал о том, что этот парень приехал не из престижного дома культуры в центре Баку, и не из прославленного коллектива - он приехал из интерната... Именно поэтому идея конкурса приобретает сумасшедшее значение - ведь здесь по-настоящему работают с молодёжью, на своих руках поднимают её вверх. Этот проект - тот самый лифт, который так нужен этим ребятам. Я очень благодарен телеканалу НТВ за это!", - отметил Юлий Гусман.

Международный детский танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" дает шанс талантливым юным танцорам, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники шоу - воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приёмных и опекунских семей из разных уголков России и стран СНГ и Балтии. Азербайджан на конкурсе представляют Аббасгулу Сафаров, Илькин Гусейнов, Севиндж Бехбутова и Севда Фатуллаева.

Генеральный продюсер телеканала НТВ - Тимур Вайнштейн. Ведущий проекта - заслуженный артист России Александр Олешко. Судейские кресла в проекте занимают профессионалы танцевальной и телевизионной индустрии: хореограф с мировым именем Егор Дружинин, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, известный хореограф Евгений Папунаишвили, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк.

(Автор: Вугар Иманов)