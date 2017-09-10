Между Трампом и Эрдоганом состоялся телефонный разговор

2017-09-10 00:50 | www.apa.az | 4

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Трамп подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе для повышения региональной стабильности», — указано в сообщении.

Вероятно, речь идет о конфликте Катара и арабских стран. Так, Турция выступила в защиту Дохи и призвала к переговорам с целью разрешения конфликта.

Ранее Трамп провел телефонную беседу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани.

Еще 5 июня в регионе начался дипломатический скандал. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.