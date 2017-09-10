Гуманитарная помощь Азербайджана мусульманам рохинджа доставлена по адресу

2017-09-10 01:16 | www.apa.az | 3

Гуманитарная помощь, направленная правительством Азербайджана мусульманам рохинджа, доставлена по адресу. Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, 9 сентября гуманитарная помощь, состоящая из предметов повседневного потребления и продуктов питания, направленная мусульманам рохинджа, нашедшим временное убежище в Бангладеш, посредством авиакомпании SilkWay была передана представителям бангладешского правительства в международном аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке.

Как уже сообщалось, согласно указанию президента Ильхама Алиева 8 сентября вечером правительством Азербайджана было направлено 100 тонн гуманитарной помощи мусульманам рохинджа, страдающим от продолжающегося массового насилия в Мьянме.