Гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном мусульманам рохинджа, доставлена в Бангладеш (ФОТО, ВИДЕО)

2017-09-10 01:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Согласно указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева 8 сентября вечером правительством Азербайджана было направлено 100 тонн гуманитарной помощи людям, страдающим от продолжающегося массового насилия против мусульман рохинджа в Мьянме.

Как сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям, в субботу гуманитарная помощь, состоящая из предметов повседневного потребления и продуктов питания, направленная мусульманам рохинджа, нашедшим временное убежище в Бангладеш, посредством авиакомпании SilkWay, была передана представителям бангладешского правительства в Международном Аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке.