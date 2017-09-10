Более 10 человек пострадали при столкновении четырех автомобилей в Грузии

2017-09-10 03:43 | www.trend.az | 5

В результате столкновения четырех автомобилей поздно вечером в субботу у села Мелаани Гурджаанского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии) пострадали 11 человек, передает "Интерфакс".

Как сообщили грузинские СМИ, на место происшествия были вызваны три экипажа скорой медицинской помощи. Пострадавшие с травмами разной степени были доставлены в больницы Гурджаани и Сагареджо. Состояние двоих пострадавших, в том числе 15-летнего парня, особенно тяжелое.

На месте работают эксперты-криминалисты и патрульная полиция. По факту ДТП возбуждено дело по статье 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности при управлении транспортным средством).