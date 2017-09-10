Telegraph: Иран мог тайно помочь КНДР в разработке ядерного оружия

2017-09-10 04:24 | www.apa.az | 4

Британские власти опасаются, что стремительное развитие ядерной программы КНДР может быть обусловлено тайной поддержкой со стороны Ирана. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет Telegraph .

В настоящий момент британский МИД расследует, помогали ли «нынешние и бывшие ядерные державы» лидеру КНДР Ким Чен Ыну в разработке ядерных боеголовок для Пхеньяна. Источники в британском правительстве сообщили газете, что сомневаются в способности северокорейских ученых самостоятельно обеспечить прогресс в этой области.

«Северокорейские ученые действительно кое-что умеют, но очевидно, что они работают не в полном вакууме», — сказал один британский министр, пожелавший остаться анонимным.

В списке стран, которые могли помочь КНДР в развитии ядерной программы, лидирует Иран, однако, по данным газеты, в нем также значится и Россия.