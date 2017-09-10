В Сирии испытали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

2017-09-10 04:55 | www.apa.az | 5

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» прошла испытания в боевых условиях в Сирии, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил на пресс-конференции на фестивале «Уралтанк» гендиректор и главный конструктор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

«БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГ», — отметил он.

По словам Терликова, были получены «определенные результаты». Он добавил, что для Минобороны это полезная информация.

Глава компании также отметил, что контракт с Минобороны предполагает модернизацию таков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.

Впервые о «командировке» БМПТ стало известно еще в июне, когда начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов продемонстрировал «Терминатор» президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим.