При тяжелом ДТП в Гейчае пострадали 9 человек, 7 из них – члены одной семьи

2017-09-10 06:28 | www.apa.az | 5

При столкновении 2 автомобилей в Гейчае пострадали 9 человек. Как сообщает местное бюро АПА, у села Быгыр Гейчайского района столкнулись “Mercedes” и «ВАЗ 2107». В результате аварии пострадали находящиеся в «Жигулях» семеро жителей села Поладлы Гобустанского района – Гулиев Фейзи Раджаб оглу 1976 г.р., Гулиев Джумшид Раджаб лшду 1970 г.р., Гулиева Сабина Фейзи гызы 2013 г.р., Гулиева Шахане Фейзи гызы 1997 г.р. , Гулиева Шахла Гаджибала гызы 1980 г.р., Гулиев Фарасат Фейзи оглу 2002 г.р., Гулиева Шахла Хасы гызы 1070 г.р. Все пострадавшие с серьезными травмами госпитализированы в райбольницу.

Водитель Mercedes жиель Баку Джавидан Агазаде, пассажир житель Гейчая Натиг Мамедов получили медпомощь на месте. Водитель «Жигулей» Фейзи Гулиев в тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Другая беременная пострадавшая Шахла Гулиева также находится в тяжелом состоянии.

По сообщению пассажир Mercedes житель Гейчая Натиг Мамедов ехал в район на свадьбу брата.

По факту ведется расследование.