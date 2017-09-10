Китайские банки частично заморозили счета частных лиц из КНДР

2017-09-10 07:38 | www.apa.az | 4

Крупнейшие банки Китая частично заморозили счета граждан КНДР. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Киодо в воскресенье.

В частности, три из четырех самых крупных китайских банков – Банк Китая, Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая, — заморозили открытие новых счетов и переводы средств по уже существующим счётам граждан с паспортами Корейской Народно-Демократической республики. Предположительно, это могло стать формой собственных санкций Китая против КНДР в связи с активным развитием ракетной программы и недавним испытанием ядерного оружия на фоне критики со стороны США, которые упрекают Китай в бездействии и грозят в связи с этим санкциями китайским финансовым институтам.