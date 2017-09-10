Британия заподозрила Иран и РФ в причастности к ядерной программе КНДР

2017-09-10 07:39 | www.trend.az | 3

Британские власти считают, что Северная Корея может быть обязана Ирану своими последними успехами в развитии ядерного оружия, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

По ее данным, МИД Великобритании пытается выяснить, не могли ли "настоящие и бывшие ядерные державы" помочь Ким Чен Ыну сделать прорыв в программе развития ядерных боеголовок и ракет. Источники в правительстве полагают, что северокорейские ученые вряд ли смогли бы добиться таких достижений самостоятельно. Об этом ранее заявлял и сам глава МИД Борис Джонсон.

"В настоящий момент идет расследование обстоятельств того, как этой стране удалось совершить такой скачок в технологическом плане. Мы проверяем, не сыграла ли роль какая-нибудь нынешняя или бывшая ядерная держава, будь то преднамеренно или нет", — цитирует дипломата Telegraph.

Сам Джонсон не сказал, кто мог оказать предполагаемую помощь Пхеньяну. При этом, по информации издания, список "подозреваемых" в оказании некоторой доли тайного содействия возглавляет Иран. Чем мотивированы эти подозрения, издание не уточняет.

Цель расследования сводится к тому, что обнаружение подобной связи даст в руки дипломатов новые рычаги давления на Северную Корею, пишет газета.

В то же время, как сообщает Telegraph, под подозрение британских властей попала и Россия. Никаких дальнейших подробностей относительно этого предположения также не приводится.

КНДР 3 августа заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В субботу в постпредстве США при ООН сообщили, что Соединенные Штаты Америки вынесут на голосование СБ ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР в понедельник, 11 сентября.