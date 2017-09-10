В Азербайджане произошло землетрясение

2017-09-10 08:08 | www.apa.az | 3

В Лерике зарегистрировано землетрясение. Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, согласно данным Республиканского центра сейсмологической службы, сегодня в 06:32по местному времени в 20 км западнее от Лянкярана, на территории Лерикского района произошло землетрясение.

Магнитуда землетрясения составила 3.6, очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.

Землетрясение в ближайших населенных пунктах ощущалось с силой 3 балла.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.