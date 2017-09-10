Механизмы поощрения ненефтяного экспорта приносят конкретные результаты

2017-09-10 08:34 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года в рамках механизма возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции азербайджанским экспортерам было возвращено около двух миллионов манатов, сообщил Trend вице-президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, данный механизм привел к значительному расширению числа экспортоориентированных производителей.

"Этот механизм уже приносит свои плоды. С внедрения данного механизма (экспортерам компенсируется 3-6 процентов от таможенной стоимости товара) в октябре прошлого года к нам поступило множество обращений, и с начала текущего года было возвращено около двух миллионов манатов. И это дает свои результаты - по итогам шести месяцев текущего года экспорт вырос на 36 процентов, в том числе ненефтяной экспорт - на 27 процентов", - отметил Абдуллаев.

По его словам, со стороны экспортеров также поступают обращения по изучению новых рынков, что позволит в будущем значительно расширить географию азербайджанского экспорта.

"К нам обращается все большее число производителей с целью изучения новых рынков, среди которых есть, как нетрадиционные для Азербайджана рынки, так и совершенно новые. Например, в последнее время растет число обращений по изучению африканского рынка", - отметил Абдуллаев.

Вице-президент AZPROMO также отметил, что в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan продолжается работа по созданию полок с азербайджанской продукцией в магазинах Duty Free в крупных аэропортах, а также в магазинах больших торговых сетей.

"Данный процесс займет определенное время, так как мы хотим выйти на эти магазины с большим ассортиментом продукции. В этом направлении продолжается активная работа. В ближайшее время мы планируем разместить полки под брендом Made in Azerbaijan в Duty Free аэропортов соседних с Азербайджаном стран, так как в этих странах наши товары уже знают. И до конца года мы уже увидим конкретные результаты", - отметил Абдуллаев.

(Автор: Анвар Мамедов)