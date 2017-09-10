Ураган “Ирма” подступает к Флориде

2017-09-10 10:17 | www.apa.az | 4

Первые предвестники разрушительного урана “Ирма” достигли американского штата Флорида.

Как передает АПА со ссылкой на DW, на южное побережье обрушились гигантские волны, проливные дожди и сильные ветры.

Поздно вечером в субботу, 9 сентября, ураганные ветры с порывами до 120 километров в час были зафиксированы на архипелаге Флорида-Кис. По всей Флориде без электричества остались почти 200 тысяч домохозяйств. По оценкам экспертов, после урагана без света могут остаться свыше одного миллиона человек.

Метеорологи ожидают, что центр урагана достигнет Флориды утром 10 сентября по местному времени. Более 6 с половиной миллионов человек получили предписание покинуть свои жилища. Это почти 30 процентов населения Флориды. Еще накануне в убежища перебрались более 70 тысяч человек.

Ураган “Ирма”, проходя через Кубу, потерял силу и теперь оценивается как трехбалльный по 5-балльной шкале. Эксперты, однако, подчеркивают, что он остается исключительно опасным. “Это тот самый большой ураган, которого все во Флориде боялись”, - сказал глава администрации округа Монро Роман Гастеси.

На островах Флорида-Кис проживает около 70 тысяч человек. Настоящих убежищ от стихийных бедствий здесь нет. Правоохранительные органы перевели 460 заключенных на материковую Флориду. Больницы и приюты на архипелаге закрыты.

На западном побережье Флориды ожидают самого худшего. В некоторых районах прогнозируются приливные волны высотой до 4,5 метра. Власти, однако, заявляют, что, в целом, Флорида хорошо подготовилась к удару стихии. Мобилизовано 7 тысяч национальных гвардейцев. Помимо Флориды, чрезвычайное положение объявлено еще в целом ряде штатов.