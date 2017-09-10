Эрдоган призвал исламский мир поддержать мусульман Аракана

2017-09-10 10:37 | www.trend.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к поддержке мусульман Мьянмы и пресечению провокаций в отношении исламских святынь в Иерусалиме, передает Анадолу.

Выступая на открытии саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане, Эрдоган привлек внимание к убийствам мусульман из народности Рохинья в провинции Аракан в Мьянме.

По его словам, Турция готова к сотрудничеству с властями Мьянмы и Бангладеш в целях предотвращения гуманитарной драмы в регионе. Эрдоган отметил, что Анкара выразила готовность к поддержке Дакки в вопросе приема мусульман, бежавших от давления и убийств в Мьянме.

«Международные организации и непосредственно исламские страны должны приложить все силы для пресечения насилия и несправедливости», - подчеркнул турецкий лидер.

Глава Турецкого государства далее привлек внимание к ситуации в Палестине.

«Исламские страны не могут и должны допустить нападок в отношении святости Иерусалима и мечети Аль-Акса, являющейся первой киблой мусульман», - заявил Эрдоган.

По словам президента, страны ОИС должны проявить более решительную позицию по вопросу пресечения любых форм неуважения, подстрекательства и провокаций в отношении мечети Аль-Акса.