Ураган «Ирма» приближается к Флориде

2017-09-10 10:55 | www.oxu.az | 5

Штормовой ветер и ливень 10 сентября обрушились на юг штата Флорида, в то время как к полуострову приближается разрушительный ураган «Ирма».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

На побережье растет уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям районов, находящихся в низине.

Местные власти приказали эвакуироваться 6,3 млн. жителей - это более четверти всего населения Флориды.

«Ирма», как ожидается, достигнет побережья Соединенных Штатов около полудня в воскресенье.

A.M.