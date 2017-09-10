Ильхам Алиев на саммите Организации исламского сотрудничества в Астане – ФОТО

2017-09-10 11:24 | www.oxu.az | 4
В столице Казахстана Астане в воскресенье начал работу первый саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в саммите.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и глав других государств и правительств.
Затем было сделано совместное фото.
Мероприятие началось с чтения аятов из священного «Корана».
A.M.