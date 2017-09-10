В Астане проходит первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям - ОБНОВЛЕНО

2017-09-10 12:14 | www.apa.az | 5

10 сентября в столице Казахстана Астане начал работу первый Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

Как передает АПА, в Саммите принимает участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям организован по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выдвинутой им на XIII саммите ОИС в апреле прошлого года в Стамбуле.

В первом Саммите ОИС по науке и технологиям принимают участие главы государств и правительств, ответственные министры по вопросам науки и технологий 57 стран-членов организации, около 80 делегаций из стран-наблюдателей, а также международных организаций.

Саммит начался с чтения аятов священного Корана.

Выступая на сессии открытия Саммита, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с чувством сожаления отметил, что в последнее время исламская умма столкнулась со сложными испытаниями, в мусульманских странах получили распространение экстремистские и террористические организации, заявил, что больше всего от этого страдают исламские страны. Одновременно это приводит к нарастанию тенденций исламофобии в западных странах, а также росту насилия против мусульман. Подчеркнув, что факты массового насилия против мусульман в Мьянме вызывают глубокую озабоченность в исламских странах, Президент Казахстана констатировал важность решения данной проблемы путем диалога в соответствии с основными принципами ООН. Президент Нурсултан Назарбаев отметил важность создания международной платформы для развития науки и технологий в исламских странах и налаживания плодотворного сотрудничества с западными странами в данной сфере и подчеркнул в этом контексте значение таких саммитов. Он выразил уверенность в том, что нынешний Саммит придаст импульс развитию сотрудничества в исламском мире.

Затем выступили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн и другие главы государств.

Саммит продолжает работу.

Астанинский саммит ставит цель развития сотрудничества между странами ОИС в области науки, технологий, инноваций и модернизации, расширения потенциала исламского мира. По итогам Саммита будет принята Астанинская декларация, предусматривающая начало процесса политической поддержки научного и технологического развития исламского мира.

На Саммите состоятся обсуждения по проблемам бедности, голода, безработицы в мусульманских странах, обладающих богатыми природными ресурсами, а также вопросам развития в области науки, образования и технологий. Кроме того, будет проведен обмен мнениями по проблемам, с которыми сталкивается молодежь в мусульманских странах, вопросам более широкого привлечения ее к сферам науки и образования, а также борьбы с насильственным экстремизмом и терроризмом.

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09.17

Казахстанская столица в воскресенье готовится провести первый в истории саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

Как передает АПА со ссылкой на sputniknews.kz, мероприятие продлится в столичном Дворце независимости два дня — с 10 по 11 сентября. Его председателем выступит президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Глава государства выступил с идеей о проведении саммита ОИС по науке и технологиям в прошлом году во время стамбульского саммита организации.

Мероприятие призвано укрепить сотрудничество в области науки, технологий, инноваций и модернизации, в том числе путем активного привлечения передового мирового опыта.

Как ранее сообщили в министерстве иностранных дел РК, в саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов организации, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Саммит пройдет под лозунгом "Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире" и приурочен к закрытию международной выставки "ЭКСПО-2017", которая завершит свою работу 10 сентября.

Организация Исламского сотрудничества была создана в 1969 году и в настоящее время объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 миллиарда человек. Казахстан стал полноправным членом ОИС в 1995 году.

Форум будет включать четыре рабочие сессии на тему "Растущее влияние науки на жизнь общества в XXI веке", "Роль науки и технологий в обеспечении устойчивого развития", "Конкуренция и инновации в современной экономике" и "Развитие сотрудничества в области науки и технологий". Турецкая сторона в рамках встречи ОИС намерена обсудить проблему мусульманского населения в Мьянме.

Ожидается, что итоговым документом саммита станет Астанинская декларация, призванная обеспечить политическую поддержку научно-технологической модернизации в исламской умме (общине). В рамках саммита состоится церемония вручения премии ОИС по науке и технологиям.