Действия КНДР нуждаются в глобальном ответе, заявил Столтенберг

2017-09-10 13:18 | www.apa.az | 4

НАТО рассматривает сценарий мирного урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

Как передает АПА, об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье в эфире Би-би-си.

“Безрассудное поведение Северной Кореи является глобальной угрозой и требует консолидированного ответа, в том числе и по линии НАТО. Мы сейчас полностью сосредоточены на том, каким образом мы можем внести вклад в мирное урегулирование”, - сказал он.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.