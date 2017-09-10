Через границу Польши и Украины, где ждут Саакашвили, не пропускают машины

2017-09-10 15:38 | www.apa.az | 3

Приостановлен пропуск автомобилей на границе Польши и Украины, где ожидается прибытие экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, автомобили из Украины на территорию Польши также пока не въезжают.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться на Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска “Краковец” во Львовской области.

В польском пункте пропуска “Корчева” образовалась очередь из автомобилей преимущественно с польскими и украинскими номерами.