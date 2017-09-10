Во Франции неизвестные застрелили четырех человек на вокзале

2017-09-10 16:23 | www.apa.az | 5

На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей.

Как передает АПА, об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшие – местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По предварительным данным, четвертая жертва – друг семьи.

По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось сбежать. Он объявлен в розыск.

Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.