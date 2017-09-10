Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в первом Саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане (ФОТО)

2017-09-10 11:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана Астане в воскресенье начал работу первый Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

В Саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Первый Саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям организован по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выдвинутой им на XIII саммите ОИС в апреле прошлого года в Стамбуле.

В первом Саммите ОИС по науке и технологиям принимают участие главы государств и правительств, ответственные министры по вопросам науки и технологий 57 стран-членов организации, около 80 делегаций из стран-наблюдателей, а также международных организаций.

Саммит начался с чтения аятов священного Корана.

Выступая на сессии открытия Саммита, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с чувством сожаления отметил, что в последнее время исламская умма столкнулась со сложными испытаниями, в мусульманских странах получили распространение экстремистские и террористические организации, заявил, что больше всего от этого страдают исламские страны. Одновременно это приводит к нарастанию тенденций исламофобии в западных странах, а также росту насилия против мусульман. Подчеркнув, что факты массового насилия против мусульман в Мьянме вызывают глубокую озабоченность в исламских странах, Президент Казахстана констатировал важность решения данной проблемы путем диалога в соответствии с основными принципами ООН. Президент Нурсултан Назарбаев отметил важность создания международного форума в формате G-20 для развития науки и технологий в исламских странах. Подчеркнув значение налаживания плодотворного сотрудничества с западными странами в данной сфере, глава Казахстанского государства констатировал в этом контексте значение подобных саммитов. Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что Астанинский саммит придаст импульс развитию сотрудничества в исламском мире.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил значение Саммита, посвященного развитию в исламских странах науки и технологий, играющих важную роль в прогрессе общества на современном этапе. Подчеркнув, что в последние годы Турция уделяет особое внимание расширению возможностей образования, реализации важных программ и мероприятий в области науки и технологий, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в его стране обучаются 9500 студентов из государств-членов ОИС. Констатировав, что процессы, переживаемые в последнее время в исламском мире, вызывают необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между мусульманскими странами, Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность оказания политической поддержки выдвигаемым инициативам, направленным на развитие науки и технологий.

Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн высоко оценил организацию Саммита, который послужит развитию науки и технологий в мусульманских странах. Он подчеркнул, что принятые на Саммите решения придадут большой импульс работе в области развития науки и технологий в мусульманских странах. В этом контексте поддержка достижений в области науки и технологий представляет огромное значение.

Президент Исламской Республики Мавритания Мухаммед улд Абдулазиз сказал, что развитие науки и технологий имеет важное значение с точки зрения достижения устойчивого прогресса.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что в средние века исламский мир, в том числе Центральная Азия, являлся научным центром мира. Он сообщил, что в Узбекистане функционируют более 300 научных и технологических центров, подчеркнул, что в его стране уделяется особое внимание развитию данной сферы.

Выступая от имени группы африканских стран, Президент Республики Гвинея Альфа Конде сказал, что наука и технологии создают условия для организации жизни общества в современной форме, повышают производственные возможности. Он отметил, что в последние годы в африканских странах вкладываются крупные инвестиции в развитие сферы науки и технологий.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани подчеркнул, что сотрудничество в области науки и технологий играет важную роль в развитии исламских стран. Заявив, что в современный период исламский мир столкнулся с различными проблемами и вызовами, Хасан Роухани сказал, что все это вызывает чувство большого сожаления в мусульманском мире. Глава государства подчеркнул важность расширения сотрудничества во всех направлениях, в том числе в области науки и технологий, для решения этих проблем, а также обеспечения развития в мусульманских странах.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф аль-Усаймин отметил, что Астанинский саммит проходит в очень важное для исламского мира время. Подчеркнув необходимость предпринять важные шаги для развития мусульманских стран, Юсуф аль-Усаймин сказал, что меры, направленные на прогресс науки и технологий, внесут вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между странами.

После сессии открытия Саммит продолжил работу сессией на тему «Возрастающее влияние науки на общество в ХХI веке».

На сессии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступление Президента Ильхама Алиева.

- Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. Дорогие друзья.

Очень рад вновь находиться на казахстанской земле. Высоко оцениваю проведение первого Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.

Азербайджан является активным членом Организации исламского сотрудничества. В последние несколько лет в Азербайджане было проведено около 10 встреч министров иностранных дел, культуры, туризма, образования, труда и других министров стран-членов ОИС. Мы активно сотрудничаем со странами-членами организации как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Азербайджан постоянно поддерживает мусульманские страны в международных организациях, членом которых является. ОИС также, в свою очередь, оказывает Азербайджану большую поддержку и высоко оценивает проводимую нашей страной политику. ОИС всегда демонстрировала справедливую позицию, поддерживающую урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана, приняла многочисленные резолюции, отражающие справедливую позицию Азербайджана.

На состоявшемся в прошлом году в Турции Саммите Организации исламского сотрудничества в связи с агрессией Армении против Азербайджана была создана Контактная группа. Мы очень высоко оцениваем это решение и выражаем ОИС и ее членам благодарность за эту справедливую позицию.

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции в связи с конфликтом. Эти резолюции требуют незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Армения не выполняет данные резолюции, но за это против нее не применяются никакие санкции. Это – двойные стандарты. Армения вот уже более 25 лет оккупировала Нагорный Карабах, являющийся исконной, исторической азербайджанской землей, и еще другие семь наших районов. В результате этой агрессии 20 процентов наших земель оказались под оккупацией, более миллиона азербайджанцев живут в положении беженцев и переселенцев на родной земле. Армяне осуществили политику этнической чистки против нашего народа, Армения совершила военные преступления.

В 1992 году Армения учинила Ходжалинский геноцид. В результате этого военного преступления армянскими фашистами были зверски убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 106 женщин и 63 ребенка. Тысячи людей пропали без вести и получили ранения. Более десяти стран официально признали Ходжалинский геноцид.

Армянские зверства продолжаются и сегодня. В июле этого года двухлетний азербайджанский ребенок погиб вместе с бабушкой в результате сброшенного армянами снаряда. Это зверство. Это очередное кровавое преступление армянского фашизма. По указанию армянского руководства на наших оккупированных землях разрушены все мечети. Фотографии разрушенных мечетей Шуши, Агдама и других наших городов являются документальным доказательством армянского вандализма.

Исламофобия в Армении достигла пика. Армения очень старается расширить связи с различными мусульманскими странами. Не надо верить их лицемерным и лживым словам. Армения, разрушившая священные мечети в Азербайджане, не может быть другом мусульманских стран.

В апреле прошлого года героическая азербайджанская армия освободила часть наших земель от армянской оккупации. Мы возвели там новый поселок. В поселке Джоджуг Мерджанлы, состоящем из 150 домов, построены школа, медицинский центр и мечеть. В освобожденном от оккупации поселке Джоджуг Мерджанлы мы построили аналог разрушенной армянами Шушинской мечети. Это еще раз демонстрирует несокрушимый дух азербайджанского народа, его привязанность к своим религиозным ценностям. Армяне разрушили наши мечети. Но эти мечети возвышаются в наших сердцах и никакой силе не подвластно разрушить их.

Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности. Мы ведем активную борьбу с исламофобией, поднимающей голову в различных регионах мира. Мы решительно осуждаем преступления, совершенные против мусульман, в частности, факты геноцида и массового насилия, осуществленные в последнее время в Мьянме против мусульман-рохинджа. Мы призываем международные организации, мировую общественность, политических и религиозных лидеров предпринять необходимые шаги для пресечения происходящих в Мьянме событий. Кстати, хочу сообщить, что 8 сентября Азербайджан направил беженцам-рохинджа гуманитарную помощь - 100 тонн продовольствия.

2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Одновременно в этом году в Азербайджане состоялись IV Игры исламской солидарности. В этом грандиозном празднике дружбы и братства приняли участие более 50 мусульманских стран. Уверен, что около трех тысяч спортсменов и тысячи гостей покинули Баку с самыми приятными впечатлениями.

Азербайджан - стремительно развивающаяся страна. За последние 14 лет валовой внутренний продукт нашей стран вырос более чем втрое. Создано один миллион 600 тысяч рабочих мест. Уровень бедности сократился до 5 процентов. А грамотность близка к 100 процентам. В Азербайджане успешно развиваются научные и современные технологии. Азербайджан является одним из немногочисленных членов космического клуба мира.

Завершая свое выступление, хочу отметить, что Азербайджан, как активный член ОИС, и впредь будет вносить вклад в укрепление исламской солидарности. Спасибо.

Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани особо подчеркнул значение обеспечения стабильности в достижении устойчивого экономического развития в мусульманских странах.

Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн отметил важность расширения взаимного сотрудничества, эффективного использования имеющегося потенциала в развитии мусульманских стран. Он констатировал значение использования существующего научного потенциала в развитии науки и технологий в исламском мире, высоко оценил роль ученых в данном процессе.

Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид подчеркнул, что развитие науки и технологий в исламских странах внесет важный вклад в расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в области совместного использования энергетических ресурсов и космических спутников, охраны окружающей среды и других направлениях.

Отметив, что в XXI столетии наука, технологии и инновации играют важную роль в развитии стран, вице-президент Республики Индонезия Юсуф Калла подчеркнул своевременность организации такого Саммита. Он сообщил, что в Индонезии реализуются важные программы в области нанотехнологий, изучения микроорганизмов, космической промышленности и других сферах.

Вице-президент Союза Коморских островов Абдалла Саид Сароума отметил важность науки и технологий в развитии исламского мира и высоко оценил в этом контексте значение Саммита.

Член Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович сказал, что проведение первого Саммита ОИС по науке и технологиям является историческим событием. Подчеркнув, что мусульманские страны находятся в первых рядах в мире по численности и стремительному росту молодежи, Бакир Изетбегович отметил в этом контексте значение расширения возможностей получения образования молодежью и повышения ее активности.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро сказал, что обсуждаемые на Саммите темы играют важную роль с точки зрения развития общества. Это также открывает широкие перспективы в плане развития регионального и глобального сотрудничества.

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед аль-Фалех подчеркнул, что развитие науки и технологий может внести большой вклад не только в благосостояние наших стран, но и в прогресс глобальной экономики. Он отметил в этом контексте значимую роль международного сотрудничества в поддержке важных открытий и достижений.

В рамках Саммита будут проведены сессии на темы «Роль науки и технологий в устойчивом развитии», "Конкуренция и инновации в современной экономике", «Развитие сотрудничества в области науки и технологий», состоятся обсуждения по проблемам бедности, голода, безработицы в мусульманских странах, обладающих богатыми природными ресурсами, а также вопросам развития в области науки, образования и технологий. Кроме того, будет проведен обмен мнениями по проблемам, с которыми сталкивается молодежь в мусульманских странах, вопросам более широкого привлечения ее к сферам науки и образования, а также борьбы с насильственным экстремизмом и терроризмом.

По итогам Саммита будет принята Астанинская декларация, предусматривающая начало процесса политической поддержки научного и технологического развития исламского мира.