Başbakan Yıldırım: Alçaklar asla kazanamayacak

2017-09-10 14:07 | www.trend.az | 2

Başbakan Binali Yıldırım, Söğüt Belediyesi tören alanında düzenlenen 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde bir konuşma yaptı.

Kayı Boyu'nun bir evladı olduğunu, Erzincan'ın Kayı köyündeki komşularından selam getirdiğini belirten Yıldırım, Söğüt'te "Alperenler Serdarı" Ertuğrul Gazi'nin manevi huzurunda, tarihin en önemli hadisesinden birini anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yıldırım, "Ne mutlu bize ki Ertuğrul Gazi bilgeliğinin 7 asır önce bu topraklarda bıraktığı bu tohum, bugün halen bölgesiyle üç kıtayı serinleten bir çınar olma haşmetini koruyor. Ne mutlu bizlere ki o günlerden bugünlere bu büyük millet varlığını, istiklalini koruma iradesinden zerre kadar tereddüt, zafiyet göstermeden yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz"

Söğüt'ün, Türk milleti için yalnızca tarihi bir mekan olmadığını, büyük medeniyet çınarının kökü ve temeli anlamına geldiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Söğüt, yüzyıllar boyu üç kıtada adaletle hükmeden devletimizin hareket noktasıdır. Atalarımız Söğüt'te yurt kurmuş, bayrak dalgalandırmıştır, dolayısıyla kuruluşun mekanı, yurdu, vatanı bu topraklardır. 736 senedir ilahi bir name gibi semaya yükselen bereketli bir tohum gibi toprağa kök salan işte bu devlet, bilgeliği bugüne kadar bizi adalet ve kardeşlikte birleştirdiği gibi bundan sonra da buluşma adresimiz olacak. Gönül bağlarımızı daha da güçlendireceğiz, birliğimize kast eden, gücümüzü dağıtan, kardeşliğimize gölge düşürmek isteyen alçaklara Söğüt Meydanı'ndan sesleniyorum, asla kazanamayacaksınız. Bu milleti, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Bu şanlı bayrağı asla indiremeyeceksiniz, bu ezanları asla susturamayacaksınız."

Bu önemli coğrafyada, tarihin kritik dönemecinde millete büyük görev düştüğünü belirten Yıldırım, Osmanlı'nın medeniyet birikimi, devlet tecrübesi üzerine kurulan genç Cumhuriyet'in, Anadolu topraklarında tam bir istikrarın teminatı olduğunu vurguladı.

"Bizim medeniyetimiz sevgidir, ilimdir"

Türkiye'nin, bütün vatandaşlarıyla, kurumlarıyla "tek vücut" olarak adaletin, kardeşliğin sesinin yükseltilmesi gereken bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bize bıraktığı bu mübarek toprakları geçmişteki bütün birikimle, tecrübeyle geleceğe, gelecek kuşaklara bırakacağız. Bugün aziz hatırasını andığımız Ertuğrul Gazi'lere layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu güzel ülkeyi muasır medeniyetlerin ötesine geçirmek, Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği o hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle 80 milyon vatandaşımızla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA