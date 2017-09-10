Ильхам Алиев: Армения не может быть другом мусульманских стран

2017-09-10 14:58 | www.oxu.az | 4

В июле этого года, в результате минометного обстрела с армянской стороны, вместе с бабушкой погиб двухлетний азербайджанский младенец. Это зверство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сказал в частности президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на первом Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане.

«Это очередное кровавое преступление армянского фашизма. По указанию руководства Армении, на наших оккупированных землях разрушены все наши мечети. Фотографии разрушенных мечетей Шушы, Агдама и других наших городов являются документальным доказательством армянского вандализма»,- сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что исламофобия в Армении достигла пика.

«Армения очень старается расширить связи с различными мусульманскими странами. Не надо верить их лицемерным и лживым словам. Армения разрушившая в Азербайджане наши священные мечети не может быть другом мусульманских стран»,- сказал президент Ильхам Алиев.

A.M.