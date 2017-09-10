В Одессу прибыл турецкий десантный корабль

2017-09-10 15:48 | www.oxu.az | 4

Десантный корабль военно-морских сил Турции «Байрактар» прибыл в порт Одессы с дружественным визитом

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба военно-морских сил ВС Украины.

«Сегодня, 10 сентября, в порт Одессы с дружественным визитом прибыл корабль ВМС Турции — большой десантный корабль «Байрактар» («Bayraktar»), с курсантами Академии ВМС Турции на борту», — говорится в сообщении пресс-службы на Facebook.

Программа визита предусматривает протокольную встречу командования украинских военно-морских сил, экскурсии по городу и другие мероприятия.

По данным ведомства, в военно-морских силах Турции с 5 по 25 сентября проходит учебная практика курсантов под названием «Открытые морские тренировки», целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем, эксплуатации систем механизмов и тому подобное. В рамках практики, кроме Одессы, корабль совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря. Как отмечается, корабль «Байрактар» будет находиться в Одессе до 12 сентября.

A.M.