Президент Ильхам Алиев: Армения, разрушившая в Азербайджане наши священные мечети, не может быть другом мусульманских стран

2017-09-10 14:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В июле этого года, в результате минометного обстрела с армянской стороны, вместе с бабушкой погиб двухлетний азербайджанский младенец. Это зверство, сказал в частности Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на первом Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане.

"Это очередное кровавое преступление армянского фашизма. По указанию руководства Армении, на наших оккупированных землях разрушены все наши мечети. Фотографии разрушенных мечетей Шушы, Агдама и других наших городов являются документальным доказательством армянского вандализма",- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что исламофобия в Армении достигла пика.

"Армения очень старается расширить связи с различными мусульманскими странами. Не надо верить их лицемерным и лживым словам. Армения разрушившая в Азербайджане наши священные мечети не может быть другом мусульманских стран", ,- сказал Президент Ильхам Алиев.