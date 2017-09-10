На пункте “Краковец” на границе с Польшей задержали более 100 человек

2017-09-10 19:22 | www.apa.az | 4

Украинская полиция задержала более 100 человек вблизи пункта пропуска “Краковец”, через который планировал вернуться на Украину бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Саакашвили ранее заявил, что намерен 10 сентября вернуться на Украину через пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе. В воскресенье он поменял планы и решил вернуться на Украину поездом.

“Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, доставлены в отделение полиции. Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска “Краковец”, — говорится в сообщении полиции на Facebook.

По данным полиции, во время проверки правоохранители обнаружили у задержанных газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы. По данным правоохранителей, четверо из задержанных имеют судимость. Все — жители других регионов Украины. Среди задержанных также есть студенты и трое несовершеннолетних.

“Сейчас правоохранители собирают у них объяснения. В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций”, — добавили в полиции.