Перестрелка на вокзале во Франции: Четверо убитых

2017-09-10 16:48 | www.oxu.az | 5

На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшие – местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По предварительным данным, четвертая жертва – друг семьи.

По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось сбежать. Он объявлен в розыск.

Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.

A.M.