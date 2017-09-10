Президент Ильхам Алиев: Азербайджан постоянно поддерживает мусульманские страны в международных организациях

2017-09-10 16:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Я высоко оцениваю проведение первого Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на первом Саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане.

Глава государства отметил, что очень рад вновь находиться на казахстанской земле.



"Азербайджан является активным членом Организации исламского сотрудничества. В последние несколько лет в Азербайджане было проведено около 10 встреч министров иностранных дел, культуры, туризма, образования, труда и других министров стран-членов ОИС. Мы активно сотрудничаем со странами-членами организации как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Азербайджан постоянно поддерживает мусульманские страны в международных организациях, членом которых является. ОИС также, в свою очередь, оказывает Азербайджану большую поддержку и высоко оценивает проводимую нашей страной политику. ОИС всегда демонстрировала справедливую позицию, поддерживающую урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана, приняла многочисленные резолюции, отражающие справедливую позицию Азербайджана.", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что на состоявшемся в прошлом году в Турции Саммите Организации исламского сотрудничества в связи с агрессией Армении против Азербайджана была создана Контактная группа.

"Мы очень высоко оцениваем это решение и выражаем ОИС и ее членам благодарность за эту справедливую позицию. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции в связи с конфликтом. Эти резолюции требуют незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Армения не выполняет данные резолюции, но за это против нее не применяются никакие санкции. Это – двойные стандарты. Армения вот уже более 25 лет оккупировала Нагорный Карабах, являющийся исконной, исторической азербайджанской землей, и еще другие семь наших районов. В результате этой агрессии 20 процентов наших земель оказались под оккупацией, более миллиона азербайджанцев живут в положении беженцев и переселенцев на родной земле. Армяне осуществили политику этнической чистки против нашего народа, Армения совершила военные преступления", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в 1992 году Армения учинила Ходжалинский геноцид. В результате этого военного преступления армянскими фашистами были зверски убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 106 женщин и 63 ребенка. Тысячи людей пропали без вести и получили ранения. Более десяти стран официально признали Ходжалинский геноцид.

"Армянские зверства продолжаются и сегодня. В июле этого года двухлетний азербайджанский ребенок погиб вместе с бабушкой в результате сброшенного армянами снаряда. Это зверство. Это очередное кровавое преступление армянского фашизма. По указанию армянского руководства на наших оккупированных землях разрушены все мечети. Фотографии разрушенных мечетей Шуши, Агдама и других наших городов являются документальным доказательством армянского вандализма. Исламофобия в Армении достигла пика. Армения очень старается расширить связи с различными мусульманскими странами. Не надо верить их лицемерным и лживым словам. Армения, разрушившая священные мечети в Азербайджане, не может быть другом мусульманских стран", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в апреле прошлого года героическая азербайджанская армия освободила часть наших земель от армянской оккупации.

"Мы возвели там новый поселок. В поселке Джоджуг Мерджанлы, состоящем из 150 домов, построены школа, медицинский центр и мечеть. В освобожденном от оккупации поселке Джоджуг Мерджанлы мы построили аналог разрушенной армянами Шушинской мечети. Это еще раз демонстрирует несокрушимый дух азербайджанского народа, его привязанность к своим религиозным ценностям. Армяне разрушили наши мечети. Но эти мечети возвышаются в наших сердцах и никакой силе не подвластно разрушить их", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан вносит большой вклад в дело исламской солидарности.

"Мы ведем активную борьбу с исламофобией, поднимающей голову в различных регионах мира. Мы решительно осуждаем преступления, совершенные против мусульман, в частности, факты геноцида и массового насилия, осуществленные в последнее время в Мьянме против мусульман-рохинджа. Мы призываем международные организации, мировую общественность, политических и религиозных лидеров предпринять необходимые шаги для пресечения происходящих в Мьянме событий. Кстати, хочу сообщить, что 8 сентября Азербайджан направил беженцам-рохинджа гуманитарную помощь - 100 тонн продовольствия.

2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Одновременно в этом году в Азербайджане состоялись IV Игры исламской солидарности. В этом грандиозном празднике дружбы и братства приняли участие более 50 мусульманских стран. Уверен, что около трех тысяч спортсменов и тысячи гостей покинули Баку с самыми приятными впечатлениями", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан - стремительно развивающаяся страна.

"За последние 14 лет валовой внутренний продукт нашей стран вырос более чем втрое. Создано один миллион 600 тысяч рабочих мест. Уровень бедности сократился до 5 процентов. А грамотность близка к 100 процентам. В Азербайджане успешно развиваются научные и современные технологии. Азербайджан является одним из немногочисленных членов космического клуба мира.

Завершая свое выступление, хочу отметить, что Азербайджан, как активный член ОИС, и впредь будет вносить вклад в укрепление исламской солидарности. Спасибо", - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.