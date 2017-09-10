Недалеко от Вены пять человек погибли в ДТП

2017-09-10 17:34 | www.trend.az | 4

Пять человек, в том числе дети, погибли и двое пострадали в воскресенье в результате ДТП в пригороде Вены, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ORF.



По данным СМИ, ДТП произошло между населенными пунктами Майерлинг (район Баден) и Хинтербрюль (район Мёдлинг) Нижней Австрии в воскресенье рано утром.

По словам сотрудника пожарной бригады Франца Респергера, фургон с иностранными номерами, проезжая под мостом на трассе, наехал на контррельс, машину отбросило на опору моста.

Восьмерых человек, находящихся в машине, придавило кузовом.

Респергер отметил, что среди погибших есть дети, 60-летних пассажиров, получивших тяжелые травмы, доставили в больницы Вены на вертолете, еще одного пострадавшего отвезли в больницу города Баден.

Причина ДТП выясняется.