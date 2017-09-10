Прогноз погоды на 11 сентября

2017-09-10 17:07 | www.oxu.az | 3

11 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, временами пасмурной, в основном без осадков. Однако утром на полуострове местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-23, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 20-22, днем 28-30 градусов тепла.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Ожидается слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем - 31-36 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Днем будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

В Газах-Гяндже, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Однако утром и вечером местами возможны грозы, кратковременные дожди. Днем ожидается временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 27-32 градуса тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах возможны грозы, дожди, местами интенсивные. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако утром и днем возможны грозы, дожди. Днем будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 29-34 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах возможны грозы, дожди. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-23, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла.

A.M.