В Британии неизвестный с ножом набросился на прихожанина церкви

2017-09-10 18:15 | www.trend.az | 4

Неизвестный мужчина 46 лет арестован в районе британского города Бирмингема Астон по подозрению в попытке совершения преднамеренного убийства, передает РИА Новости со ссылкой на полицию региона Уэст-Мидлендс.



"Офицеры прибыли на место событий и арестовали мужчину 46 лет, подозреваемого в попытке совершения преднамеренного убийства. Мужчина 33 лет был направлен в больницу, его состояние стабильное. Его ранения не представляют угрозы для жизни", - сказано в заявлении полиции.

Сообщается, что вызов в полицейский участок из церкви поступил примерно в 10:50.

"Имеются признаки, позволяющие предположить, что нападавший и жертва знакомы друг с другом и что это была целенаправленная атака", - отметили в полиции.

В настоящий момент территория возле церкви оцеплена, оцепление не будет снято до окончания расследования. Другие подробности не сообщаются.